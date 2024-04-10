Denizli’de Uz’dan tepki

TFF 2. Lig'e tutunma savaşı veren ancak şansını matematiksel olarak da oldukça zora sokan Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Mehmet Uz, genel kurul kararı alındığı ve istifa ettiği şeklindeki paylaşımlara yanıt vererek "Görevimin başındayım" derken Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne da tepki gösterdi. Uz, "Kimse gelip de, "Kulübün durumu nedir?" diye sormadı. Seçim öncesi herkes Denizlispor üzerinden şovunu yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile görüştüm. Toplantı yaptık. Personel maaşını ödedim. SGK primleri ve Maliye'ye ödeme yapamayacağımı söyledim. Her şeyi anlattım. Denizli Büyükşehir Belediyesi maddi destek sağlamazsa, kimse kapımıza gelmesin. İçeri sokmam" diye tepki gösterdi. Bütün ödemeleri kendi cebinden yaptığını vurgulayan Uz, kulübün borcunu da açıkladı.

BORÇ 400 MİLYON LİRA

Maddi tabloyu gözler önüne seren Uz,"Alacaklarımın karşılığı yok. Ben hariç, hiçbir yöneticinin bu kulüpten alacağı yok. Alanlar, faiziyle geri almışlar. Geçen sezon kulübün borcu 330 milyon TL'di. Kur farkı nedeniyle bu yıl 400 milyon TL'ye yaklaştı" diye konuştu.