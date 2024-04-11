Horoz’da kazan kaynıyor

2. Lig Kırmızı Grup'ta zor dönemden geçen Denizli'de bütün hesaplar ligde kalma üzerine yapılırken, bir şok da futbolculardan geldi. Yeşilsiyahlı ekipte banko olarak forma giyen 5 futbolcunun alacaklarını tahsil etmek için federasyona gitti. Garanti alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle, kaptan Gökhan Süzen, santrfor Bekir Turaç Böke, defans oyuncusu Muhammet Özkal, kaleci Abdülkadir Sünger ve sol bek Emre Sağlık'ın TFF'ye başvurduğu öğrenildi. Başkan Mehmet Uz, "Aynı isimler devre arasına yakın yine kulübe ihtar çekmişti. 29 futbolcuya ödeme yapmak için bulduğumuz paraları, serbest kalmamaları için beş futbolcuya vermek zorunda kalmıştık" diyerek serzenişte bulundu.

"AYNI BEŞLİ İŞ BAŞINDA"

Uz, "Aynı beşli yine işbaşında. 1 Nisan'da TFF'ya başvuran futbolculara, yasal ödeme süresi 30 Nisan'da sona eriyor. Denizlispor'un belki de ligde tutunma maçı olacak olan son maçı ise 4 Mayıs'ta deplasmanda Derince ile. Zamanlama manidar. Belki de ölüm kalım maçına çıkacağımız bu maç öncesi, paralarını garantiye almak istiyorlar. Takım umurlarında değil. Dertleri para" dedi.