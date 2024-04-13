Denizli kader sınavına çıkacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son dört haftaya 28 puanla ateş hattında giren Denizlispor, bu müsabakalarda alacağı sonuçlara göre ligdeki kaderini belirleyecek. Kümede kalma hattıyla arasında beş puanlık bir fark bulanan yeşil-siyahlılar, kalan maçalarındaki tüm puanlara talip. Önceki gün teknik direktör Özcan Bizati yaptığı açıklamada son düdüğe kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtmişti. Denizlispor, yarın sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u mağlup ederek ilk adımı atmayı planlıyor. Seyircisiz oynama cezası sona eren Denizli temsilcisinde yönetim tüm şehre çağrı yaparak kritik müsabakada takımı desteklemeye davet etti.