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Haberler Denizlispor Ne yaptın Horoz!

Ne yaptın Horoz!

Düşme hattındaki Denizli, sahasında 68 Aksaray karşısında galibiyeti 90+2’de Yasin’in golüyle kaçırdı, umutları tüketti.

SEBAHATTİN ALP
Ne yaptın Horoz!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor karşısında öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle maçı berabere tamamladı ve ligde kalma umutlarını tüketti: 2-2. 4'te Ercan'ın uzun pasında öne çıkan kaleci Abdülkadir ceza alanı ön çizgisi üzerinde topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Cengiz topu sağına alıp, boş kaleye plaseledi: 0-1. 6'da Horoz, Emre Sağlık'ın golüyle skoru eşitledi: 1-1. 29'da Alihan, rakip ceza alanında Niyazi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı atışında Gökhan Süzen, Denizlispor'u 2-1 öne geçirdi.

GALİBİYETİ KAÇIRDI

31'de Ramazan kaleci Tunahan ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. 90+2. dakikada defanstan seken topu yay üzerinde önünde bulan İsmail yerden sert vurdu ve skoru belirledi: 2-2.

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