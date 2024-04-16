Denizlispor komada

2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçından sadece 2 puan çıkarıp 29 puanla ateş hattından çıkamayan Denizlispor komaya girdi. Horoz, son 68 Aksaray beraberliği ile 2.Lig'e tutunma şansını da mucizelere bıraktı. 1966 yılında kurulan ve 1966-67 sezonunda direkt 2. Lig'den profesyonel lig mücadelesine başlayan yeşil-siyahlılar, tarihinde ilk kez 3. Lig'in eşiğine geldi.

Bitime üç hafta kala 29 puanla 18. sırada konumlanan Horoz, barajın 5 puan gerisine düştü. 58 yıllık profesyonel lig tarihinin 16 yılını Süper Lig'de geçiren ve bir dönem Avrupa'da ülkemizi temsil eden Denizli, kalan 3 maçta önündeki beş rakiple 2. Lig'e tutunma savaşı verecek. Ligde kalmak için ilk etapta 33 puanlı Düzce ve 34'er puana sahip Sarıyer ve Derince'yi geçmeyi planlayan Horoz'un kaderi, 35'er puanla tehlikeyi hisseden Etimesgut ve Arnavutköy'ün alacağı sonuçlara göre de şekillenecek. Tüm maçlarını kazanması gereken Denizli ekibi, İskenderun ile deplasmanda oynadıktan sonra Uşak ile evinde karşılaşıp sezonu dış sahada Derince maçıyla kapatacak.

Futbolculardan protesto geldi

MADDİ kriz nedeniyle üç aylık maaşları ile Somaspor galibiyeti ve Sarıyer beraberliği primlerini alamayan futbolcular, 68 Aksaray maçı öncesi yönetimi protesto etti. Denizlisporlu futbolcular maçın başlama düdüğü ile birlikte orta yuvarlak çizgisi üzerinde kenetlenerek iki dakika boyunca hareketsiz durarak yönetime tepki gösterdi. Futbolcuların bu protestosuna taraftarlar alkışla destek verdi. Tribünler başkan Mehmet Uz ve yönetime de tepki gösterirken maç sonunda ise protestolar nedeniyle Çamlık Caddesi uzun süre trafiğe kapalı kaldı.