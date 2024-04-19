Zoru başaracağız

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma savaşı veren Denizlispor'da gözler, İskenderunspor sınavında. Sezon başından beri saha içi ve saha dışı birçok problem yaşayan takımda son olarak futbolcular, haklarını alamadıkları için idman boykotu başlatmıştı. Ligde son üç maça girilirken, kritik bir dönemde olan yeşil-siyahlılarda futbolcular, alacakları ödenene kadar idmanlara çıkmayacaklarını ve sadece maçlarda oynayacaklarını belirtmişti.

İKİ MÜSABAKA ÇOK KRİTİK

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından gözler yönetime çevrilirken, teknik direktör Özcan Bizati, ligdeki maçlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak hafta sonunda İskenderunspor'a konuk olacak olan Denizlispor, ardından ligden düşmesi kesinleşen Uşakspor ile sahasında Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Horoz, ligin son haftasında ise direkt rakiplerinden Belediye Derincespor ile kapışacak.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Önlerinde oynayacakları iki maçtan alacakları skorlara göre ligdeki kaderlerinin belli olacağını belirten Bizati her şeyin kendi ellerinde olduğunu söyledi. Bizati, İskenderunspor deplasmanına kazanmak için gideceklerini söyledi. 'Zoru başarmaya çalışacağız' diyen Bizati, "Deplasmanda zor bir sınava çıkacağız. Rakibimizde Play-Off oynamak için mücadele ediyor. İyi bir kadroları var. Ancak biz de ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız. İskenderunspor'u yenersek. İçeride de Uşakspor maçını kazandığımız taktirde, son hafta Belediye Derince ile final oynarız" diye konuştu.

BEKİR ŞOKU YAŞANDI

TFF 2. Lig'de mücadele eden ve düşme hattında olan Denizlispor'a bir kötü haberde en golcü futbolcusundan geldi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bekir Turaç Böke'nin yapılan son tetkiklerde sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği aktarıldı. Tedavisine başlanan futbolcunun sezonu kapattığı öğrenildi.