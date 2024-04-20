Sahipsiz kaldık

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesini son 3 haftaya taşıyan Denizlispor'da sular durulmuyor. Her gün başka hikayenin yaşandığı kulüpte futbolcular art arda yaşanan olumsuzlukların ardından suskunluklarını bozarken, sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak bildiri ile serzenişlerini dile getirdi. Ligde kalma umutlarını her zaman sürdürdüklerinin altını çizen futbolcular sezon başından bu yana maddi ve manevi destek göremediklerini vurgularken, ödeme alamadıklarını, galibiyet için verilen prim çeklerinin karşılıksız çıktığını hatta takım arkadaşlarının ailesinin şiddet gördüğünü belirtirken antrenman boykotu yapacaklarını ve artık konuşmaktan başka çarelerinin kalmadığını kaydetti.

ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Denizlispor'un ne kadar sahipsiz ve tek başına bırakıldığının bilinmesini istediklerini vurgulayan futbolcular, 4 maaş, maç başları ve 4 primi alamadıkları gibi Somas maçında hak edilen galibiyet primi için verilen çeklerin de karşılıksız çıktığını ifade etti. Çaresizlikten kulübü federasyona şikayet etmek zorunda kaldıklarında suçlu ilan edildiklerini belirten futbolcular, "Bir şeylerin değişmeyeceğini bilsek de İskenderun maçına kadar antrenmanlara çıkmama kararı aldık" ifadelerini kullandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun da desteğini hissedemediklerini belirten futbolcular "Belediye Başkanımızın bize destek olacağına inandık ama bugüne kadar o desteği de ne aldık, ne de hissedebildik" dediler.

'BABAMIN KAFASINDA DAVUL PARÇALANDI'

Ailesi taraftarlar tarafından saldırıya uğrayan Mehmet Ali Ulaman, "İki kadının üstüne yürüyüp hakaretler sarf edecek kadar insanlıktan nasibini almamış, bir futbolcunun annesini yerde sürüklemekle yetinmeyip, 57 yaşındaki babamın kafasında davul parçalayıp darp etmekten çekinmeyen, kendini bilmez şahısların, taraftarlık adı altında bizlerin yanında olma gibi bir niyetinin olmadığını tekrardan anlamış oldum" dedi.