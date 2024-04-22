Denizlispor küme düştü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, deplasmanda Play-Off savaşı veren İskenderunspor'a mağlup oldu: 3-0. Denizlispor, ligin bitimine 2 maç kala son dört sene de 3. üst üste ise ikinci kez küme düştü. Yeşil-siyahlılar, tarihinde ilk kez 3. Lig'e geriledi. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Mertan Öztürk'ün golüyle öne geçti: 1-0.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Yeşil-siyahlılar, güçlü rakibi karşısında kontralarla pozisyon üretirken, girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi. İlk yarı 1-0 İskenderunspor üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da turunculacivertliler, hızlı başladı. İskenderunspor, 60. dakikada aradaki farkı ikiye çıkardı.

Bu dakikada sahneye çıkan Ahmet Sivri skoru 2-0'a getirdi. 90+6'da Abdurrahman Canlı attığı golle maçın skorunu ilan etti: 3-0. Denizlispor, rakiplerinin puan kazanmasıyla birlikte İkinci Lig'e veda etti.

SON 4 SENEDE 3. KEZ VEDA ETTİ

SEZON başından beri düşme hattından çıkamayan ve ekonomik krizlerle boğuşan Denizlispor, İkinci Lig'e veda etti. Yeşil-siyahlılar, son 4 sezonda üçüncü kez küme düşme acısı yaşadı. 2018-2019 sezonunda Süper Lig'e çıkan Denizli ekibi, iki sezon en üst ligde mücadele ettikten sonra 2020-2021 sezonunda küme düşme acısı yaşadı. Birinci Lig'de ilk senesinde kümede kalmayı başaran Horoz, geçen sezon ise İkinci Lig'e gerilemişti. Denizlispor, bu sezon da lige tutunamadı ve paraşütsüz bir şekilde Üçüncü Lig'e geriledi.