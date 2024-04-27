Horoz’da kaptan dert yandı

BİR dönem Beşiktaş'ın da formasını giyen takım kaptanı Gökhan Süzen, Denizlispor'da yaşananlarla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Yeşil-siyahlı ekipte 5. sezonunu yaşayan Süzen, "Burada bütün duyguları tatmak nasip oldu. Süper Lig'e çıktım, Süper Lig'den düştüm. 1. Lig'de kaldık, sonra düştük. 2. Lig'de de tutunamadık. Ama her sene takım daha da çok sahipsiz bırakıldı. Oyuncular olarak mücadeleyi bir yere kadar getirebiliyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen iyi futbol oynayıp oynadığımız her takıma zorluk çıkardık. Elimizden geleni yaptık ama bir türlü olmadı" diye dert yandı.

SÖZLER TUTULMADI

Süzen, "Hep geriye gidiş söz konusu oldu. Maaşların ve primlerin dahi ödenmemesi küme düşmemize neden oldu. Verilen sözler tutulmadı. Futbol hayatımda ilk kez karşılıksız çeklerle karşılaştım. Böyle büyük bir futbol şehrinin takımının bu kadar sahipsiz bırakılmasına inanamıyoruz" diye konuştu.

TECRÜBELİLER YOLCU

DENİZLİSPOR'DA as futbolcuların sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Yeşil-siyahlılarda Bekir Turaç Böke, Gökhan Süzen, Muhammet Özkal, Emre Sağlık ve Alaattin Öner sezon sonunda serbest kalacak. Denizli'nin gelecek sezon tamamen genç kadroyla mücadele etmesi bekleniyor.