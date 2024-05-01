"Aday değilim"

Gelecek sezon Üçüncü Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da başkan Mehmet Uz 6 Mayıs'ta yapılacak olan olağan genel kurulda aday olmayacağını ilk kez Yeni Asır'a açıkladı.

Tekrar aday olması yönünde baskılar olmasına karşın, maddi sıkıntılar ile son 3 sezonda hep düşüş yaşayan yeşil-siyahlılara yaklaşık 3 yıllık başkanlığı sürecinde bir türlü ivme kazandıramayan Mehmet Uz artık yorulduğunu ve yıprandığını belirterek 'tamam' dedi.

"SIKINTILARI AŞAMADIK"

Devam etmesi yönünde baskıların olmasına karşın görevi bırakacağını kesin bir dille ifade başkan Uz, "Yönetim olarak kulübü mali yönden iyi bir yere getirmeyi hedefledik ama hesapta olmayan borçlar çıktı karşımıza.

Şartları ne kadar zorlasak da olmadı.

Maddi sıkıntıları bir türlü aşamadık" dedi. 6 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurul öncesi 400 milyona yaklaşan borçlar nedeniyle adaylık konusunda camiada yaprak kımıldamaması da dikkat çekti.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI

Başkan Mehmet Uz, 3 Ağustos 2021'de başkan seçildiğinde kürsüde yaptığı konuşmada, kendisi gibi kulübe gönül vermiş taraftarın ve arkadaşlarının ısrarı üzerine aday olmaya karar verdiğini belirterek, "Ben birçok kurumda görev aldım ama hiçbir zaman göreve talip olmadım, göreve getirildim. Hepsinde de başarılı oldum ve misyonumu tamamlayınca koltuktan kalkmasını bildim. İnsanların yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. Bu önemli görevde kavgasız, dostça, birbirimize kenetlenerek kulübü yarınlara hazırlayacak ve yarınlar geldiğinde de yerimizi teslim edeceğimiz arkadaşımıza pırıl pırıl bir kulüp teslim edeceğim" ifadelerine yer vermişti ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.