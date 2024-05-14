Horoz’da kongre günü

TFF 2. Lig'den 3. Lig'e düşen Denizlispor, bugün saat 18.30'da EGS Kültür Merkezi'ndeki kongreye kilitlendi. Yeşil-siyahlılarda 1. Lig'de mücadele ettiği dönemden bu yana başkanlık koltuğunda oturan Mehmet Uz'un seçimde yeniden aday olmayacağı öğrenildi.

Kongre öncesi adaylığını açıklayan tek isim mevcut yönetimde asbaşkan olarak görev yapan Ahmet Yalın Yıldırım oldu. Yıldırım açıklamasında, "Gönül verenler elini taşın altına koymalı" diye konuştu.

URKAY DA ADAY DEĞİL

KULÜBÜN eski günlerine dönmesi için yola çıktığını ifade eden Yıldırım, "Gücümüzü birleştirirsek özlenen Denizlispor'a kavuşuruz" dedi. Eski başkanlardan Süleyman Urkay'ın aday olmayacağı, Ali Marım'ın ise belediye destekli olarak aday olabileceği iddia ediliyor

BEKİR TURAÇ SÜPER LİG YOLCUSU

DENİZLİSPOR'DA bu sezon takımın skor yükünü sırtlayan Bekir Turaç Böke, Süper Lig'de Sivasspor'la anlaştı. Normalde 31 Mayıs'ta bitecek sözleşmesini 19 Nisan'da Futbol Federasyonu kanalıyla tek taraflı fesheden 25 yaşındaki futbolcu yeni sezonda Süper Lig'de forma giyecek.