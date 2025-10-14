Eyüpspor’da Orhan Ak dönemi başladı

SÜPER Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni teknik direktörünü buldu. Selçuk Şahin ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, Şahin'in ardından Orhan Ak ile anlaşma sağladı. Eyüpspor, Orhan Ak ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, "İkas Eyüpspor'umuz, Teknik direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi. Selçuk Şahin ile yollarını ayırmasının ardından Emre Belözoğlu ile de görüşen Eyüpspor, teknik direktör konusunda tercihini Emre Belözoğlu'nun eski yardımcısı Orhan Ak'tan yana kullandı. Emre Belözoğlu'nun yardımcılığının ardından teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan 46 yaşındaki Orhan Ak, İstanbul ekibini Ocak 2025 - Nisan 2025 dönemi arasında çalıştırmıştı. Orhan Ak, Fatih Karagümrük ile 18 maçta 1.44 puan ortalaması yakaladı.