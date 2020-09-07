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’da Zoet sesleri

Kara Kartal’da Zoet sesleri
Giriş Tarihi: 7.9.2020

Beşiktaş, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala kaleci arayışlarına ağırlık verirken yeni 1 numara konusundaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Siyah-beyazlıların bu kez de PSV Eindhoven forması giyen 29 yaşındaki file bekçisi Jeroen Zoet ile ilgilendiği öne sürüldü. ISRARCI DAVRANIYOR
Hollanda basınından Eindhoven Dagblad'da yer alan habere göre Kara Kartal geçen sezonun ikinci yarısını Utrecht takımında kiralık olarak geçiren başarılı Hollandalı kaleci için ısrarcı davranıyor. Ancak Zoet'e Kara Kartal dışında da teklifler olduğu 29 yaşındaki tecrübeli kalecinin İngiltere'den Middlesbrough ile İtalya'dan Spezia'nın da listesinde yer aldığı bildirildi.

BU HAFTA TRAFİK YOĞUN
PSV'nin Mvogo takviyesi ile birlikte Zoet'in ayrılığının hızlanacağı iddia edilirken bu hafta yoğun bir trafik yaşanması bekleniyor. Kariyeri boyunca Hollanda'da oynayan Jeroen Zoet, altyapısından yetiştiği PSV Eindhoven'la 2009 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli kaleci Utrecht dışında arada Waalwijk kulübünde de kiralık olarak görev almıştı.

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