Zahavi konusunda çarpıcı gelişmeler

FENERBAHÇE taraftarının transferini dört gözle beklediği Eran Zahavi cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli futbolcunun menajerliğini yapan Ronen Katzav sosyal medyada PSV'yi takibe aldı. Ronen Katzav'ın bu hamlesi transferde soru işaretlerini beraberinde getirdi. Eran Zahavi'ye, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'ten "Come to Beşiktaş" çağrısı geldi. Bilindiği üzere yıldız isim Instagram hesabından kendisine "Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)" yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e "Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa. Hadi deneyelim!" cevabını vermişti. Zahavi'nin iletisine 24 saatten az bir süre içinde 580 bin beğeni geldi.