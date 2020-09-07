  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fatih Karagümrük Zahavi konusunda çarpıcı gelişmeler

Zahavi konusunda çarpıcı gelişmeler

Zahavi konusunda çarpıcı gelişmeler
Giriş Tarihi: 7.9.2020

FENERBAHÇE taraftarının transferini dört gözle beklediği Eran Zahavi cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli futbolcunun menajerliğini yapan Ronen Katzav sosyal medyada PSV'yi takibe aldı. Ronen Katzav'ın bu hamlesi transferde soru işaretlerini beraberinde getirdi. Eran Zahavi'ye, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'ten "Come to Beşiktaş" çağrısı geldi. Bilindiği üzere yıldız isim Instagram hesabından kendisine "Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)" yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e "Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa. Hadi deneyelim!" cevabını vermişti. Zahavi'nin iletisine 24 saatten az bir süre içinde 580 bin beğeni geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zahavi konusunda çarpıcı gelişmeler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA