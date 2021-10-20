Fener’e piyango

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan ve A Milli Futbol Takımına kadar yükselen Altay Bayındır'ın talipleri her geçen gün artıyor. Ajax ve Inter'in ciddi bir şekilde ilgilendiği yıldız kaleci için devreye son giren takım ise İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United oldu.

Ekim ayı başında Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'ı Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri haline getirmeyi isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman dev bir transfer bütçesi belirledi. Şimdiden birçok yıldız isim İngiliz kulübüne yazılırken Newcastle United'ın transfer listesi de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Avrupa basınında çıkan haberlere göre İngiliz kulübünün yetkilileri Altay Bayındır'ı izlemeye aldı.

EN AZ 20 MİLYON EURO

İngiliz kulübünün ocak ayında sarı-lacivertli takımın kapısını çalması beklenirken, Kanarya'nın sezon bitmeden transfere için vermeyeceği düşünülüyor. Bilindiği gibi F.Bahçe yönetimi Altay'ı 20 milyon Euro'nun altında bir paraya bırakmayacağını belirtmişti. Ocak ayında özellikle bu üç kulüpten gelecek teklifleri bekleyen sarı-lacivertli kurmaylar çalışmalarına başladı.

PEREİRA'DAN ROTASYON

SPOR Toto Süper Lig'de hafta sonu mesaisinde Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi. Sarı-lacivertliler D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan mutlak 3 puan almak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Pereira'nın ilk 11'de rotasyon yapması bekleniyor. Kanarya'nın Antwerp karşısındaki maça kalede Altay, savunmada Kim Min-Jae, Szalai, Serdar, orta alanda Muhammed, Mert Hakan, Gustavo, Mesut Özil, Samuel, ileri uçta da Valencia ve Berisha ilk 11'yle çıkması bekleniyor.

FENER'E RUSYA'DAN HAKEM

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek. Fenerbahçe ile Antwerp arasında oynanacak maçı, Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Ivanov yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın oynanacak müsabakada Ivanov'un yardımcılıklarını Roman Usachev ile Valeri Danchenko yapacak. Aynı ülkeden Kirill Levnikov ise dördüncü hakem olarak görev alacak.