Fener’e zor rakip

F.Bahçe 29. haftada bugün Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Son 4 maçın 3'ünü kazanan Fenerbahçe, Alanyaspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Cezalı olan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın ise kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 11 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

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