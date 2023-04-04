K.Gümrük’ün keyfi yerinde

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaştı. 7. dakikada Borini'nin ortasında Diagne'nin kafa vuruşunda top kaleci Jensen'de kaldı. 7. dakikada Burak'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde Mbaye Diagne'nin gelişine düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. İkinci yarıda ev sahibi ekip beraberlik golü için bastırdı. 57'de sağ taraftan Emir'in çektiği şut az farkla auta gitti. 82'de İstanbulspor tan farkbir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Lokilo yüzde yüzlük pozisyonda topu auta yolladı. Maçı konuk ekip 1-0 kazanarak yenilmeme serisini 11 maça çıkardı.

DİĞER