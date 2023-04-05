Karagümrük 2023 yılında yenilmedi

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0'lık skor ile mağlup eden Fatih Karagümrük, ligde çıktığı son 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu süreçte 5 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı. Karagümrük rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü. Andrea Pirlo'nun öğrencileri, 2023 yılında ligde henüz mağlubiyet yaşamadı. İstanbul temsilcisi, ligde son mağlubiyetini 15. haftada deplasmanda Adana Demirspor'a karşı 2-1'lik skorla almıştı. Kırmızı-siyahlılar, 2023 yılında resmi maçlarda aldığı tek yenilgiyi ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir'e penaltılarla 5-3 kaybederek yaşadı.

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