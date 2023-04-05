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Haberler Fatih Karagümrük Karagümrük 2023 yılında yenilmedi

Karagümrük 2023 yılında yenilmedi

5.4.2023

Gazete

Karagümrük 2023 yılında yenilmedi
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0'lık skor ile mağlup eden Fatih Karagümrük, ligde çıktığı son 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu süreçte 5 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı. Karagümrük rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü. Andrea Pirlo'nun öğrencileri, 2023 yılında ligde henüz mağlubiyet yaşamadı. İstanbul temsilcisi, ligde son mağlubiyetini 15. haftada deplasmanda Adana Demirspor'a karşı 2-1'lik skorla almıştı. Kırmızı-siyahlılar, 2023 yılında resmi maçlarda aldığı tek yenilgiyi ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir'e penaltılarla 5-3 kaybederek yaşadı.
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