Karagümrük’te Pirlo gitti Inzaghi geliyor

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, geleceği merak konusu olan teknik direktör Andrea Pirlo ile ilgili sürpriz bir karar aldı. İstanbul ekibi teknik direktör Pirlo'nun görevine son verdi. Sezon başında İstanbul ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan hoca için yapılan açıklamada, "Pirlo ve teknik ekibi ile gelecek sezon devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle, geleceklerini planlamak için sezon sonuna kadar izin verdik" ifadeleri kullanıldı. Pirlo'nun ayrılığının ardından takımın başına yine bir İtalyan teknik adam getirmesi kesin gözüyle bakılıyor. Karagümrük'en yeni sezonda takımın başına Filippo Inzaghi'yi getirmesi bekleniyor. Taraflar arasında anlaşma sağlandı. İstanbul ekibi, bir diğer İtalyan teknik adam Gattuso ile de görüşmede bulundu ancak tercihini İnzaghi'den yana kullandı. Karagümrük'ü sezon sonuna kadar Alparslan Erdem yönetecek.

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