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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe Cenk’in peşinde

F.Bahçe Cenk’in peşinde

F.Bahçe Cenk’in peşinde
Giriş Tarihi: 8.9.2020

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları ile ilgili dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin transfer çalışmalarını yürüten Emre Belözoğlu, İngiliz basınında yer alan habere göre Cenk Tosun'un transferi için Everton'ın Sportif Direktörü Marcel Brands ile bir görüşme gerçekleştirdi. İngiliz Prince Ruperts Tower'ın haberine göre sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun bu transfer için düğmeye bastığı ve Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile görüntülü konuştuğu iddia edildi.

49 KARŞILAŞMADA 10 GOL ATTI
ise Tosun'u gelecek sezon planlamasında düşünmediği belirtildi. 29 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de 49 maçta 10 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Bu arada F.Bahçe Wolfsburg'un stoperi John Anthony Brooks'u da gündemine aldı. Aynı takımın bir diğer stoperi Tisserand ile temasta olan sarı-lacivertli ekibin yeni stoperini Alman ekibinden renklerine bağlaması bekleniyor. Kanarya'nın stoper transferini de cuma günü başlayacak lig öncesi duyurması bekleniyor.

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