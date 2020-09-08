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Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi Lazio'da!

Lazio'da!

'de gösterdiği performansla dikkati çeken , Lazio ile anlaştı. Kosovalı golcü bugün İtalyan kulübüne resmi imzayı atacak. Muriqi'nin 'ya ise yarın uçması bekleniyor.

Vedat Muriqi Lazio'da!

08.09.2020, 11:34 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,11:42

Fenerbahçe ile Lazio arasında uzun süredir devam eden Vedat Muriqi pazarlığı mutlu sonla bitti. TRT Spor'un haberine göre Vedat Muriqi, İtalya Serie A ekibiyle bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak ve yarın İtalya'ya uçacak.

LAZIO'YU TAKİBE ALDI!
Transferin mutlu sonla bitmesinin ardından Vedat Muriqi sosyal medya hesabından yeni takımı Lazio'yu takibe aldı. 26 yaşındaki santrfor ile Lazio arasındaki sözleşmenin 5 yıllık olduğu belirtildi.

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