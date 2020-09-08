Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi Lazio'da!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkati çeken Vedat Muriqi, Lazio ile anlaştı. Kosovalı golcü bugün İtalyan kulübüne resmi imzayı atacak. Muriqi'nin Roma'ya ise yarın uçması bekleniyor.

08.09.2020, 11:34 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,11:42