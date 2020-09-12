Erol Bulut’un ilk resmi maçı

Fenerbahçe ile sezon başında sözleşme imzalayan Erol Bulut takımının başında ilk resmi maçına çıktı. Bulut, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'a karşı ilk maçını 5-2 kazanmış deplasmanda ise rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı. Öte yandan Paraguaylı golcü oyuncu Samudio, Çaykur Rizespor forması ile 100. maçına çıktı. Maç öncesi Samudio'ya kulüp başkanı Hasan Kartal plaket verdi. Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF İkinci Başkanı Servet Yardımcı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.