Fener pes etmedi

Süper Lig'de sezonun açılış maçında Fenerbahçe, Rizespor'u deplasmanda geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde 7 maç sonra deplasmanda kazandı. 17. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasında sağ kanattan hareketlenen Frey ceza sahası çizgisinde ön direğe sert bir orta yaptı. Ön direkte topa hareketlenen Thiam'ın gelişine vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 32'de Caner Erkin kullanılan penaltı vuruşunda sağ köşeye giden topu kaleci Gökhan Akkan kurtardı. 35'te savunmadan gelen uzun top sonrası meşin yuvarlağı kontrol eden Boldrin, Serdar Aziz'den sıyrılıp kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Boldrin'in vuruşunu Altay son anda çıkardı.

JOSE SOSA SKORU BELİRLEDİ

57'de Boldrin'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında Samudio kafayı vurdu, kaleci Altay kurtardı. Ardından seken topa Abdullah kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp dışarı gitti. 59'da Melnjak'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında çok iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top kaleci Altay'ın bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-0. 75'te Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Gökhan Gönül kafayı vurdu. Topu, kaleci Gökhan gol çizgisini geçtikten sonra çıkarabildi: 1-1. 87'de Valencia'ya yapılan faul sonrası kazanılan penaltıda Sosa, maçın skorunu ilan etti: 1-2.



KARTAL SERT KONUŞTU

Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal maç sonu açıklamalarda bulundu. Kartal, "Bir şey söylemeye gerek yok, Türkiye gördü. Bu hakemlerle bu lig biter mi? Federasyon başkanının olduğu yerde hakem bunu yapıyorsa, onların olmadığı yerde ne yapar, bunu bilemiyorum. Bu hakemin bir daha sahalarda olmaması lazım ki bir başka hakem de görsün, yanlış yaptığımız zaman cezalandırılıyoruz desin. Bu adamın hemen cezalandırılması lazım. Bu hakem değil, bunu sokakta bulup getirmişler" dedi.