Fener düğmeye bastı

Vedat Muriç'in İtalyan ekibi Lazio ile anlaşmasının ardından Fenerbahçe, golcü transferi için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin listenin ilk sırasına çektiği Porto'nun yıldız forveti Ze Luis için ilk teklifini yaptığı bildirildi. 29 yaşındaki Portekizli forvet ile ilgili satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralık teklifinin Porto'ya sunulduğu kaydedildi. Kanarya'nın Ze Luis dışında bir forvet oyuncusu daha isteği bilinirken Katar Ligi'nde iki kez gol kralı olmayı başaran Baghdad Bounedjah ile temasa geçtiği iddia edildi.

22 MAÇTA 16 GOL

Al Sadd ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon oynadığı 22 resmi karşılaşmada 16 gol atıp 10 da asist yaptı. Kanarya'nın bu iki oyuncu dışında Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi Papiss Cisse ile ilgili temasları da tam gaz devam ediyor.



TOLGAY ARSLAN UDİNESE'DE

FENERBAHÇE ile sözleşmesini fesih eden Tolgay Arslan, İtalya ekibi Udinese ile anlaşma sağladı. Yüksek ücret alan futbolculardan indirime gitmelerini isteyen Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yeni sezon için anlaşma sağlanmamıştı. Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak'ın da takımında istediği Tolgay Arslan, daha önce Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un Udinese'yi çalıştırdığı dönemde listesinde yer almıştı.