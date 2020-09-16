Fenerbahçe’de aday bolluğu

Fenerbahçe'de forvet arayışları hızlandı. Muric'i İtalyan ekibi Lazio'ya satan sarı-lacivertliler, gündemine 6 futbolcuyu aldı. Listenin başına Porto'da forma giyen Ze Luis'i yazan sarı-lacivertliler, Portekiz ekibine 1 milyon Euro karşılığında kiralık teklifinde bulundu. Yönetim, ayrıca gündemine geçen sezon Katar ekibi Al Duhail'de oynayan şuan bonservisi elinde olan Hırvat yıldız Mario Mandzukic'i de aldı.

DEFANSA DÜNYA YILDIZI GODİN GELİYOR

Listede Aston Villa'dan Mbwana Samatta, Sporting Lizbon'dan Andraz Sporar, Atletico Madrid forması giyen İvan Saponjic ve Young Boys'tan Nsame de var. Sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı 6 futbolcudan biriyle önümüzdeki hafta içinde sözleşme imzalayacağı belirtildi. Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, İnter ile sözleşmesini fesheden dünya yıldızı Godin ile de görüşmelere başladı. Öte yandan Lazio kulübü Vedat Muric'in transferi için sarı-lacivertlilere bonuslarla birlikte 20 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı.



FENERBAHÇE'DE TİSSERAND TAMAM

Fenerbahçe, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg'dan Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ı transfer etti. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Marcel Tisserand'a camiamıza 'hoş geldin' diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi. Demokratik Kongolu futbolcu, geçen sezon 23 maçta forma giydi.