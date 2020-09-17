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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i Zorya Luhansk'a kiraladı

, 'i 'a kiraladı

, 1 yıl önce 'ın İstiklal Kulübü'nden 753 bin euro karşılığında transfer ettiği 'i ekibi 'a kiraladı. Genç golcünün satın alma opsiyonu ise 3,5 milyon euro.

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i Zorya Luhansk'a kiraladı

17.09.2020, 17:04

Fenerbahçe'de genç forvet Allahyar Sayyadmanesh ile yollar ayrılıyor.

Beyaz TV'den Ertan Süzgün'ün haberine göre; Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk, Fenerbahçe'den Allahyar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Zorya, genç futbolcuyla 1,5 yıllığına anlaştı. 19 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonu ise 3,5 milyon euro.

Allahyar'a daha önce Süper Lig'den Ankaragücü talip olmuştu.

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