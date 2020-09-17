Fenerbahçe'de genç forvet Allahyar Sayyadmanesh ile yollar ayrılıyor.
Beyaz TV'den Ertan Süzgün'ün haberine göre; Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk, Fenerbahçe'den Allahyar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Zorya, genç futbolcuyla 1,5 yıllığına anlaştı. 19 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonu ise 3,5 milyon euro.
Allahyar'a daha önce Süper Lig'den Ankaragücü talip olmuştu.
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i Zorya Luhansk'a kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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