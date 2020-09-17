Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i Zorya Luhansk'a kiraladı

Fenerbahçe, 1 yıl önce İran'ın İstiklal Kulübü'nden 753 bin euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladı. Genç golcünün satın alma opsiyonu ise 3,5 milyon euro.

17.09.2020, 17:04