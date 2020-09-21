Kanarya seri peşinde

Transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe, ikinci hafta mücadelesinde Hatayspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Zorlu karşılaşmayı ise beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Sezona yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Rize galibiyeti ile başlayan Kanarya, Hatay'ı yenip 2'de 2 yapmak istiyor.

HATAY DA KAZANDI

Hatayspor ise Başakşehir'i 2-0'lık sonuçla dize getirerek iddialı bir giriş yapmıştı. Bordo-beyazlı ekip, bir çelme de Fenerbahçe'ye takarak iddiasını kanıtlamak istiyor.



FENER'DE EKSİK YOK

Hatay önünde sezonun sahasındaki ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de zorlu maç öncesi eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor. Sarılacivertlilerde, teknik direktör Erol Bulut'un Çaykur Rize maçının on birinde değişiklik yapması beklenmiyor. Hatay tam kadro İstanbul'a gelirken maç saatini bekliyor.