  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Kanarya seri peşinde

Kanarya seri peşinde

Kanarya seri peşinde
Giriş Tarihi: 21.9.2020

Transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe, ikinci hafta mücadelesinde Hatayspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Zorlu karşılaşmayı ise beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Sezona yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Rize galibiyeti ile başlayan Kanarya, Hatay'ı yenip 2'de 2 yapmak istiyor.

HATAY DA KAZANDI
Hatayspor ise Başakşehir'i 2-0'lık sonuçla dize getirerek iddialı bir giriş yapmıştı. Bordo-beyazlı ekip, bir çelme de Fenerbahçe'ye takarak iddiasını kanıtlamak istiyor.

FENER'DE EKSİK YOK
Hatay önünde sezonun sahasındaki ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de zorlu maç öncesi eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor. Sarılacivertlilerde, teknik direktör Erol Bulut'un Çaykur Rize maçının on birinde değişiklik yapması beklenmiyor. Hatay tam kadro İstanbul'a gelirken maç saatini bekliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kanarya seri peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA