Fener’de kriz çıktı

FENERBAHÇE ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Ömer Faruk Beyaz arasında sözleşme uzatma krizi yaşanıyor. Yönetim, genç futbolcu ile masaya oturarak sözleşmesini 5 yıl daha uzatmak istedi. Ancak Ömer Faruk Beyaz'ın yönetimden gelen bu talebe sıcak bakmadığı ve futbolcunun menajerinin "İmza atma. Fenerbahçe'de forma giymen zor" dediği öğrenildi.