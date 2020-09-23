FENERBAHÇE ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Ömer Faruk Beyaz arasında sözleşme uzatma krizi yaşanıyor. Yönetim, genç futbolcu ile masaya oturarak sözleşmesini 5 yıl daha uzatmak istedi. Ancak Ömer Faruk Beyaz'ın yönetimden gelen bu talebe sıcak bakmadığı ve futbolcunun menajerinin "İmza atma. Fenerbahçe'de forma giymen zor" dediği öğrenildi.
Fener’de kriz çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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