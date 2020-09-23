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Haberler Fenerbahçe Fener’de kriz çıktı

Fener’de kriz çıktı

Fener’de kriz çıktı
Giriş Tarihi: 23.9.2020

FENERBAHÇE ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Ömer Faruk Beyaz arasında sözleşme uzatma krizi yaşanıyor. Yönetim, genç futbolcu ile masaya oturarak sözleşmesini 5 yıl daha uzatmak istedi. Ancak Ömer Faruk Beyaz'ın yönetimden gelen bu talebe sıcak bakmadığı ve futbolcunun menajerinin "İmza atma. Fenerbahçe'de forma giymen zor" dediği öğrenildi.

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