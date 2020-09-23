Sağ kanada Kalu

GOLCÜ oyuncunun yanı sıra sağ kanata da takviye yapacak olan Fenerbahçe, Bordeaux forması giyen Samuel Kalu ile de ilgileniyor. İstanbul ekibinin 23 yaşındaki Kalu için önce kiralama teklifinde bulunduğu ancak Fransız temsilcisinin buna sıcak bakmaması üzerine bu kez satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı açıklandı. Samuel Kalu teklifi doğrularken, "İki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyorum" dedi. Sağ kanatta görev yapan Nijeryalı oyuncu, ülkesinin GBS Academy takımında futbola başladı.

157 MAÇTA 23 GOL ATTI

SAMUEL Kalu, daha sonra Slovakya'nın Trencin, Belçika'nın Gent ve son olarak Fransa'nın Bordeaux takımlarında forma giydi. Kalu kariyerinde toplam 157 maçta oynarken, 23 gol attı, 30 da asist yaptı. Bu sezon 4 karşılaşmada 98 dakika süre alan Nijeryalı sağ kanat 1 gol kaydetti. Öte yandan, 22 Haziran 2019 tarihinde Nijerya'nın Burundi ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçından bir gün önce Samuel Kalu, antrenmanda fenalaşarak yere yığılmış, kalp krizi geçirdiği zannedilen futbolcunun susuzluktan bayıldığı ve durumunun iyi olduğu ortaya çıkmıştı.



BULUT TAKVİYE TALEP ETTİ

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Erol Bulut, hücum konusunda yetersiz olduklarını ifade etti. Hatayspor karşısında bunu yaşadıklarını belirten Erol Bulut, "Forvete takviye yapılması şart" dedi.