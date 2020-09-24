F. Bahçe tam gaz

F.Bahçe, golcü transferinde dün hareketli saatler yaşadı ve beklenen hamleyi yaptı. Vedat Muriç'in Lazio ile anlaşması sonrası hücuma takviye çalışmaları için düğmeye basan Kanarya, Aston Villa'dan Mbwana Samatta ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertli kulüp gelişmeyi resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda uçak emojisi kullanılarak duyurdu ve statta çalınacak olan gol müziğine yer verdi.

ZE LUİS İÇİN DE HAMLE GELDİ

Samatta'yı Aston Villa'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından Tanzanyalı futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Belçika'da 4 yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Samatta, 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer olmuştu. Bu arada Kanarya'nın Ze Luis için Porto ile el sıkıştığı öne sürüldü. Ze Luis'in 1 yıllığına kiralanması ve zorunlu satın alma maddesi konusunda Porto ile anlaşma sağ-landığı öne sürüldü. Satın alma maddesin-deki rakamın 6 milyon Euro civarı olduğu öğrenilirken başarılı oyuncunun birkaç gün içerisinde Türkiye'ye gelip resmi imzayı atması bekleniyor.



GENK'TE YILDIZLAŞTI

KARİYERİNE Tanzanya'da African Lyon takımında başlayan Samatta, 1 sezon içinde Kongo'dan Mazembe'ye transfer oldu. Samatta burada 40 maçta 19 gol, 7 asistlik bir performans sergilemişti. Samatta Genk'te ise KRC Genk'te de 191 maçta 76 gol ve 20 asistle dikkat çekti.



NİANG'A TEKLİF GİTMİŞ

Bir golcü transferini daha gündeminde bulunduran Fenerbahçe'nin Fransız ekiplerinden Rennes'de kadro dışı bırakılan M'Baye Niang için kiralama teklifi Senegalli golcü için 3.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 8.5 milyon Euro'luk bir kesin satın alma opsiyonlu bir teklif gönderdiği yaptığı iddia edildi. Sarılacivertlilerin konuşuluyor.