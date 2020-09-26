Samatta açıklaması

F.Bahçe Kulübü, Mbwana Samatta'nın transfer edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tanzanyalı futbolcunun bu sezon için kiralandığını, bonservisinin sezon sonu alınacağı belirtilerek "Kulübümüz, Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı'nın kaptanı Mbwana Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır. Samatta'ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz" denildi.

6 MİLYON EURO ÖDENECEK

KAP'A gönderilen açıklamada "A.Villa kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Euro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Euro bonus bedeli A.Villa kulübüne ödenecektir" ifadeleri yer aldı. Yıldız oyuncu dün takımla ilk antrenmanına çıktı.