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Haberler Fenerbahçe Samatta gönülsüz mü geldi?

Samatta gönülsüz mü geldi?

'nin yeni transferi Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 'nın teknik direktörü  yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den bir teklif geldi ve sanırım Samatta, gönülsüzce de olsa gitmeyi kabul etti. Onun, burada başarısız olması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü çok iyi bir futbolcu ve insan. Ona kariyerinde iyi şanslar diliyoruz" dedi.

Samatta gönülsüz mü geldi?

28.09.2020, 13:32 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,13:38

İngiliz ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith, Fenerbahçe'ye transfer olan Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'nın gidişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam oyuncunun, sarı-lacivertli ekibe gönülsüzce gittiğini söyledi ve şunları dile getirdi:

Bence sonuç olarak onun için iyi bir karar oldu. Burada kalsa, oynaması garanti değildi. Ayrıca Ollie Watkins'e rekor bedel ödeyerek transfer ettik. Bize göre buradaki golcüler içerisinde en iyilerden biri. Keinan Davis de yeni sözleşme imzaladı. Oyuncuları stok yapmıyoruz. Fenerbahçe'den de bir teklif geldi ve sanırım Samatta, gönülsüzce de olsa gitmeyi kabul etti. Onun, burada başarısız olması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü çok iyi bir futbolcu ve insan... Ona kariyerinde iyi şanslar diliyoruz.

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