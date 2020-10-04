Perotti de tamam

TRANSFERİN hareketli kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, Roma'nın yıldız oyuncusu Diego Perotti'nin de işini bitirdi. İtalyan ekibi ve 32 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı. Yıldız oyuncu dün İstanbul'a geldi. İtalyan basının yer alan haberlere göre Perotti'ye sarı-lacivertliler bonservis bedeli ödemeyecek. Kanarya, İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitecek Arjantinli oyuncunun kontratını devralacak ve maaşını ödeyecek. Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldız oyuncuyla üç yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.

395 MAÇTA 56 GOL ATTI

33 yaşındaki futbolcunun bonuslarıyla birlikte 2.5 milyon Euro maaşa anlaştığı öğrenildi. Arjantinli oyuncu kariyerinde 395 karşılaşmada 56 kez rakip fileleri havalandırırken, 58 golün pasını verdi. Perotti bu sezon Roma'da hiçbir resmi maçta forma giymedi.