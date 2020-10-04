  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Perotti de tamam

Perotti de tamam

Sarı-lacivertliler, Roma’nın başarılı sol kanat oyuncusu ’yi de kadrosuna kattı.

Perotti de tamam
Giriş Tarihi: 4.10.2020

TRANSFERİN hareketli kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, Roma'nın yıldız oyuncusu Diego Perotti'nin de işini bitirdi. İtalyan ekibi ve 32 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı. Yıldız oyuncu dün İstanbul'a geldi. İtalyan basının yer alan haberlere göre Perotti'ye sarı-lacivertliler bonservis bedeli ödemeyecek. Kanarya, İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitecek Arjantinli oyuncunun kontratını devralacak ve maaşını ödeyecek. Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldız oyuncuyla üç yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.

395 MAÇTA 56 GOL ATTI
33 yaşındaki futbolcunun bonuslarıyla birlikte 2.5 milyon Euro maaşa anlaştığı öğrenildi. Arjantinli oyuncu kariyerinde 395 karşılaşmada 56 kez rakip fileleri havalandırırken, 58 golün pasını verdi. Perotti bu sezon Roma'da hiçbir resmi maçta forma giymedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Perotti de tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA