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Haberler Fenerbahçe Fener’de iki yolcu

Fener’de iki yolcu

Fener’de iki yolcu
Giriş Tarihi: 10.10.2020

SÜPER Lig'de yaz transfer döneminde 18 transfer gerçekleştirerek kendi rekorunu egale eden Fenerbahçe'de iki yıldız yol ayrımına geldi. Sarı-lacivertli ekipte lisansları çıkarılmasına rağmen teknik direktör Erol Bulut tarafından kadroda düşünülmeyen Garry Rodrigues ile Nabil Dirar ile yollar ayrılacak.

EROL BULUT İSTEMİYOR
ITTI Saudi Club'ın haberine göre Garry Rodrigues önümüzdeki hafta yeni sezon hazırlıkları için Al-Ittihat kulübüne geri dönecek. Sağ bek ve açıktaki rekabet nedeniyle ise Nabil Dirar da teknik patron Bulut'un gelecek planları arasında yer almıyor. Dirar'ın da Katar veya Suudi Arabistan Ligi'nde herhangi bir takıma satılması planlanıyor. Fenerbahçe yönetimi yaşanacak ayrılıkların ardından 2 oyuncunun toplamda 4 milyon euroluk maaşından tasarruf etmiş olacak.

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