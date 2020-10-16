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Haberler Fenerbahçe Gözler yenilerde

Gözler yenilerde

’de karşısında ligde hiç süre almayan yeni transferler Sangare, Perotti, Pelkas ve ’nin şans bulması bekleniyor.

Gözler yenilerde
Giriş Tarihi: 16.10.2020

Süper Lig'de pazar günü Göztepe'ye konuk olacak olan Fenerbahçe'de gözler yeni yıldızlara çevrildi. 18 yeni oyuncunun katılımıyla her alanda birçok alternatife sahip olan teknik direktör Erol Bulut'un Göztepe karşısına nasıl bir kadro ile çıkacağı merakla bekleniyor. En çok merak edilen konulardan biri de ligde daha önce süre almayan Sangare, Pelkas, Perotti ve Ademi'nin kadroda yer alıp almayacağı.

ADEMİ YEDEK
Teknik direktör Erol Bulut'un İzmir deplasmanında kadroda rotasyona gidip savunmada Nazım Sangare, orta alanda da Pelkas ve Perotti'yi değerlendirmesi bekleniyor. Bulut'un en zor tercihi ise ileri uçta olacak. Karagümrük karşısında 2 gol atan Samatta'nın yanı sıra Cisse, Valencia, Thiam ve Kemal Ademi alternatifleri bulunan Bulut kara kara düşünüyor. Bulut'un yine Samatta ile oyuna başlayacağı skora göre kulübeden Ademi'yi sahaya süreceği gelen haberler arasında.

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