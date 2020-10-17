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Haberler Fenerbahçe Fener’de Perotti sancısı

Fener’de Perotti sancısı

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi sakatlığı nedeniyle ligde ilk dört maçta kadrodaki yerini alamayacak

Fener’de Perotti sancısı
Giriş Tarihi: 17.10.2020

Süper Lig'de Göztepe ile yarın oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de Diego Perotti şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin İtalyan ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı Arjantinli orta saha oyuncusundan kötü haber geldi. Roma'dan özel çalışma programı ile gelen ve sağlık ekibinin yeni 'Van Persie' olabileceği uyarısı yaptığı 32 yaşındaki yıldız oyuncunun en erken 8 Kasım'da sahalara dönebileceği bildirildi.

DÖNÜŞÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI
Düz koşulara henüz yeni başlayan futbolcunun yarınki Göztepe maçı ile birlikte Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını kaçıracağı öğrenildi. Perotti'nin milli maç arasından sona 22 Kasım'da 9. haftada oynanacak Gençlerbirliği maçında sahalara dönebileceği öğrenildi. Perotti'nin Gençlerbirliği maçında da forma giyebilmesi teknik direktör Erol Bulut'a bağlı olacak.

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