F. Bahçe atakta

Süper Lig'de yaptığı transferlerle dikkat çeken ve şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de yönetim, ara transfer dönemi öncesinde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekibin uzun süredir gündeminde olan Mesut Özil'i ocak ayında renklerine bağlayacağı ifade edildi. Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcunun hem Avrupa hem de 25 kişilik Premier Lig kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi. İngiliz ekibinden haftalık 350 bin Pound kazanan Türk asıllı Alman futbolcunun ocağa kadar ligde formasını giyemeyeceği de açıklandı.

ÖZİL'DE SICAK BAKIYOR

Arsenal'in aldığı bu kararın ardından Mesut Özil'in de kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mesut Özil'e transfer döneminde Suudi Arabistan'dan yüklü bir transfer teklifi gelmiş, ancak Mesut Özil formayı yeniden giyeceği umuduyla teklifi reddetmişti. 32 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Almanya ile 2014 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut Özil, 2013'te 50 milyon Euro'ya Arsenal'e imza atmıştı.



SİFTAHI YOK!

İngiltere Premier Lig'de 5. hafta geride kalırken, Mesut Özil bu süreçte hiç kadİngiltere roya alınmadı. Geçen sezon ligde 18 Lig Kupası'nda 2 ve FA Cup'ta bir kez forma giyen tecrübeli futbolcu kariyerinde de 544 maça çıktı. Özil 86 gol kaydetti. Alman Milli Takımı'nda da 91 kez oynayan Özil, 23 kez fileleri havalandırdı.



ALTAY İDDİALI

FENERBAHÇE kalecisi Altay Bayındır, en büyük amacının A Milli Takım'da oynamak olduğunu söyledi. Bayındır, "Davet gelirse, oynamak için elimden geleni yaparım. Fenerbahçe'nin başarılı olması için mücadele ediyoruz. Her gece kafamda kurduğum tek şey bu. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz her şeye ulaşarız. Biz iddialı bir takımız" dedi.