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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

- , hangi kanalda canlı?

'in 6'ncı haftasında ve Trazonspor karşı karşıya geliyor. 'nda oynanacak olan dev derbi için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki Fenerbahçe- , hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

25.10.2020, 10:33

Heyecanla beklenen Fenerbahçe - Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe bugün sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe namağlup unvanını sürdürmek isterken 5 haftada 5 puan alan Karadeniz ekibi ise beklenen patlamayı yapmak istiyor.

FENERBAHÇE – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda bugün oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç beIN SPORTS1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE ÜSTÜN
Sarı-lacivertli ekip, 94 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 127 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Son 9 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin 159 golüne, Trabzon 141 golle cevap verdi.

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