Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Heyecanla beklenen Fenerbahçe - Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe bugün sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe namağlup unvanını sürdürmek isterken 5 haftada 5 puan alan Karadeniz ekibi ise beklenen patlamayı yapmak istiyor.

FENERBAHÇE – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda bugün oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç beIN SPORTS1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Sarı-lacivertli ekip, 94 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 127 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Son 9 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin 159 golüne, Trabzon 141 golle cevap verdi.