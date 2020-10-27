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ışıl ışıl

Son olarak engelini geçen sarı-lacivertliler başarılı grafiği ile göz kamaştırırken zirve iddiasını bir kez daha kanıtladı.

Fenerbahçe ışıl ışıl
Giriş Tarihi: 27.10.2020

SÜPER Lig'de haftanın maçında Trabzon karşısında geriye düştüğü maçı çevirmesini bilen F.Bahçe namağlup unvanını koruyup zirve inadını da sürdürdü. Son üç maçında 8 gol atan ve kalesinde 4 gol gören Kanarya'da takımın bekleri Caner Erkin ve Gökhan Gönül ise performanslarıyla dikkat çekiyor. Trabzon maçında Caner'in kullandığı kornerlerde duran top organizasyonunda skor üreten sarı-lacivertlilerde iki futbolcu, bek performansı olarak ligin en iyileri arasında yer alıyor. Caner, ligde 6 maçta 3 asist yaparken, Gökhan ise 5 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Fener'de ayrıca oyuna ikinci yarı dahil olan Papiss Cisse de damga vurdu. Yıldız isim 1 gol 1 asistle maçın en dikkat çeken ismiydi. Bu arada F.Bahçe, ligde geride kalan 6 haftada özellikle duran toplardaki etkinliğiyle dikkati çekti. Kanarya, geçtiğimiz 6 haftada toplam 10 gol kaydederken, bunların 7'si duran toplardan geldi.

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