F.Bahçe’de tatlı telaş

Süper Lig'de bol alternatifli kadrosuyla gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan Antalya maçı öncesi tatlı telaş yaşanıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Diego Perotti, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz ve Thiam'ın hazır hale gelmesiyle teknik direktör Erol Bulut kadro tercihinde zorlanacak. Ligde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan ve 2. sıraya yerleşen sarı-lacivertlilerde, pazartesi günü oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasında özellikle sol kanatta alternatif bolluğu yaşanıyor.

SOL KANATTA 3 İSİM

Sol kanatta forma giyen Perotti, Thiam ve Ferdi tam olarak hazır hale gelirken, savunmada da Serdar iyileşerek takıma döndü. Bulut'un stoper olarak Serdar'ın yanı sıra Lemos, Tisserand ve Sadık alternatifleri bulunuyor.