Fener’in tadı kaçtı

Evinde Konyaspor'a 2-0 yenilerek taraftarını üzen Fenerbahçe, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Rizespor'u 2-1 ile geçip iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Hatay ve G.Saray maçlarından beraberlikle ayrılmıştı. Derbiden sonra vitesi yükselten sarı-lacivertliler, oynadığı 4 maçta en az 2 gol bulmayı başardı ve galip ayrıldı.

5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

F.Bahçe, 4 maç aradan sonra Konyaspor maçında skor üretemedi. İstanbul ekibi son 5 maçında kalesini gole kapatamadı. Soyunma odasında oyuncularına seslenen Erol Bulut, "Bu yol kazasıydı. Ben değil biz olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar nasıl takım halinde kazandıysak, bugün birlikte kaybettik" diye konuştu.



GÖZLER SOSA'YI ARADI

8. haftada ilk mağlubiyetini Konyaspor'a karşı alan Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle oynayamayan Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın yokluğunu hissetti. Orta sahada değişikliğe gitmek zorunda kalan Erol Bulut, Ozan Tufan'ı Sosa'nın bölgesine çekip, forvet arkasında ise Pelkas'a şans verdi. Jose Sosa bu sezon ligin ilk 7 haftasında 5 kez ilk 11'de yer alırken 2 maçta ise sonradan oyuna girdi.