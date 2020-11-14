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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de korona şoku: 14 sporcu ve 4 personelin testi pozitif

'de korona şoku: 14 sporcu ve 4 personelin testi pozitif

Son dakika haberine göre, Kadın 'nda koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada 14 sporcu ve 4 personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe'de korona şoku: 14 sporcu ve 4 personelin testi pozitif

14.11.2020, 15:10

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu ve 1 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 5 kişinin daha önce test sonuçlarının pozitif çıktığı hatırlatılarak, "Yeni test sonuçlarına göre A takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir." denildi.

A takımın yanı sıra Fenerbahçe Gelişim Takımı'na da test yapıldığı, 8 oyuncu ve 2 teknik çalışanda koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Pozitif bulguya rastlanan 14 oyuncu ile 4 teknik ve idari ekip personelinin ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlandığı aktarıldı.

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