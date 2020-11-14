Valencia’nın yerine Perotti

Fenerbahçe'nin oynadığı tüm lig maçlarında şans bulan Enner Valencia, ateşlendiği için Ekvador Milli Takımı'nın Bolivya ile oynayacağı maç kadrosundan çıkarılması sonrası Kanarya'da değişim hazırlığı gündeme geldi. Oyuncunun kontrol altında tutulacağı ve gelecek hafta oynanacak G.Birliği randevusunda şans tanınmayacağı öğrenildi. Bu durumda Diego Perotti, milli aradan sonra Enner Valencia'nın yerine Fenerbahçe ilk 11'ine dahil edilecek. Aynı zamanda gol yollarında etkisiz kalan Mbwana Samatta'nın yerine Papiss Cisse'nin ilk 11'e girmesi bekleniyor.