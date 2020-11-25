F.Bahçe çok rahat

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe, sahasında 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u farklı mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı: 4-0. 5'te Ferdi pasını çıkardı, Thiam'ın sol çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Necati'nin de dokunduğu top üst direkten oyun alanına geri geldi. 41'de sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi'nin kale alanının önüne doğru kestiği topa gerilerden gelen Thiam kafayla ağları sarstı: 1-0.

GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

63'te Mert Hakan'la duvar pası yapan Ferdi pasını çıkardı, ön direkteki Pelkas'ın dokuşunda top kağlara gitti: 2-0. 68'de savunmadan topu çalan Mame Thiam sol çaprazdan, ceza alanı dışından ayak içiyle topu diğer köşeye nefis bıraktı: 3-0. 73'te Thiam pasını Mert Hakan'a çıkardı, o da bekletmeden Kemal Ademi'yi gördü. Topu önüne alan Kemal Ademi'nin yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0. Maç 4-0 sona erdi ve Fenerbahçe turladı.



EROL BULUT'TAN KUPA ROTASYONU

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. turunda Sivas Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kadrosunda 8 değişiklik yaptı. Erol Bulut, Altay, Serdar ve Mert'i Sivas Belediyespor maçında da sahaya sürdü. Fenerbahçe'de ligdeki son mücadelede ilk 11'de oynamayan Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan Yıldız, Ozan Tufan, Mame Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz ve Samatta ise Sivas Belediyespor'a karşı forma giydi



ÖMER FARUK 11'DE OYNADI

FENERBAHÇE'NİN genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez 11'de başladı. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazanan Ömer, bu sezon sadece son oynanan Gençlerbirliği maçının 83. dakikasında oyuna dahil olmuştu.