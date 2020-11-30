Kartal büyü 3-4 bozdu

Süper Lig'de oynanan dev derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 15 senedir yenemeyen Beşiktaş, rakibini en son yendiği skorla 4-3 mağlup etti. 4'te ceza sahası dışında Larin'in pasında topla buluşan Aboubakar'ın ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 20'de Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aboubakar'ın altıpasta müsait pozisyondaki kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2. 34'te Sosa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Tisserand'ın arka direğe yönelen topu Cisse ayağıyla tamamladı: 1-2.

GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

53'TE Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşun ardından arka direkte topla buluşan Josef'in uzak direğe yaptığı ortasına Necip, Gökhan'ın üzerinden kafayı vurdu ve ağları havalandırdı: 1-3. 68'de yapılan ortada Ademi topu kafayla indirdi, Pelkas'ın şutunu kaleci çıkardı. Seken topu Ozan tamamladı: 2-3. 87'de defanstan aldığı topu rakip ceza alanına kadar süren N'Koudou arka direğe yerden çıkardı. N'Sakala ağları havalandırdı: 2-4. 90+5'te hakem VAR'ı inceleyerek Welinton'un Thiam'a yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendirdi. 90+6'da Ozan penaltıdan skoru ilan etti: 3-4.



DEVRE BİTTİ SAHA KARIŞTI

F.Bahçe ile Beşiktaş arasın-da oynanan derbi maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dördüncü hake-me tepki gösterdi. Pelkas'ın sarı kart gördüğü pozisyonda Yalçın, pozisyonun avantaja bırakıl-maması nedeniyle tepki gösterirken Fenerbah-çe Kulübesi'nden Mert Hakan Yandaş 4. hakemin yanına gelip konuya dahil oldu. Bunun üzerine Beşiktaş teknik ekibinden bir isim Mert Hakan Yandaş'a "Sana ne oluyor" deyince ortalık karıştı. Yedek kulübeleri her iki tarafı da sakinleştirirken taraflar soyunma odasına gergin şekilde girdi.



PEROTTİ ŞOKU

Fenerbahçe'nin yıldız hücumcusu Diego Perotti, Beşiktaş kar-şılaşmasının 34. daki-kasında girdiği biri ikili mücadele sonrası sakat-lık yaşadı. Yıldız oyuncu bir süre kendisini denedi ancak 36'da bu kez ken-dini yere bıraktı. 37'de Perotti yerine oyuna Caner Erkin dahil oldu. Arjantinli futbolcunun, kasığından bir sorun yaşadığı durumunun bugün çeki-lecek MR sonrası belli olacağı öğrenildi.



BU KEZ RAKİP OLDULAR

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren edribi mücadelesi ayrıca futbolcuların eski takımlarına karşı sahaya çıktığı bir mücadele oldu. Sarı-lacivertlilerin sezon başı transfer ettiği Sosa daha önce 2014-2015 sezonunda, Caner Erkin ile Gökhan Gönül'de dört sezon siyahbeyazlı formayı giymişlerdi. Üç oyuncu eski takımları Beşiktaş'a rakip oldular. Kartal'da ise yeni transfer Josef de Souza daha önce üç sezon sarı-lacivertli formayı terletmişti.



MARADONA UNUTULMADI

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ derbisinde, vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona unutulmadı. Maradona'nın vefatı nedeniyle ısınma bölümünün bir kısmında statta müzik açılmadı. Fenerbahçeli oyuncular ısınmaya üzerlerinde "adios" (Güle güle) yazan ve Maradona'nın fotoğrafı bulunan tişörtlerle çıktı. Öte yandan Maradona için karşılaşma öncesinde 1dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca Fenerbahçeli oyuncular, sahaya çıkarken "Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok" yazılı tişörtleri giydi.



15 YIL SONRA GELEN ZAFER

Beşiktaş, dün F.Bahçe karşısında aldığı üç puanla Kadıköy'deki üç puan hasretini de sonlandırdı. Siyah-beyazlılar ezeli rakibini en son 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla mağlup etmişti. Bu maçın ardından F.Bahçe'nin ev sahipliğinde geçen 18 karşılaşmada galibiyet yüzü görmeyen Kara Kartal, 11 maçı kaybetmiş 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı.