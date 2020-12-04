Fener’de rotasyon

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında evindeki Beşiktaş yenilgisiyle ağır yara alan Fenerbahçe'de değişim gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekipte Erol Bulut, Denizli deplasmanında bambaşka bir 11 hazırlamaya başladı. Takımda eksiklerin çokluğu da göze çarparken Novak, Lemos ve Sosa'nın yanı sıra sakatlığı yüzünden Perotti Denizli deplasmanında olmayacak.



BULUT KADROYU DEĞİŞTİRECEK

Genç teknik adam Bulut'un Novak'ın yerine Caner, Lemos'un yerine Serdar Aziz, Sosa'nın yerine ise Mert Hakan'a Denizlispor karşısında 11'de yer vermesi bekleniyor. Bulut'un ayrıca iyileşmesi durumunda Gökhan Gönül'ün yerine Nazım'ı, Perotti'nin yerine de Thiam ya da iyileşirse Valencia'yı oynatmak istediği gelen bilgiler arasında.



OZAN AVRUPA YOLCUSU

SON iki sezonda Fenerbahçe ve A Milli Takım'da harika bir performans sergileyen Ozan Tufan, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Sarı-lacivertli yönetim, iyi teklif gelmesi halinde Ozan Tufan'ı gönderecek. Kısa bir süre önce Leicester City, transfer için adım atmış ve tecrübeli futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapmıştı. Valencia da Ozan Tufan'ı yakın takibine aldı. İspanyol kulübünün yıldız futbolcunun bu sezonki tüm maçlarını mercek altına aldığı belirlendi. Valencia'nın henüz resmi bir adım atmadığı ancak devre arasında F.Bahçe'nin kapısını çalabileceği belirtiliyor.