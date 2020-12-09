F.Bahçe’de koç bombaladı

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, hakemlere yüklenerek Merkez Hakem Komitesi ile Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu. Ali Koç, Beşiktaş ve Denizlispor maçlarının hakemlerine sert tepki gösterdi. Koç, "Geldiğimiz noktada bizim dışımızda gelişen hadiseler var. Bu sene bu işler biraz erken başladı. Kazandığımız maçlar da dahil olmak üzere hakem kararlarında bir standartsızlık var. Türkiye'de bir hakem krizi var ve bu sezona has bir durum değil. Özellikle odağında Fenerbahçe'nin olduğu hakem krizlerinden Türk futbolunun kaosa sürüklendiğini görüyoruz. Hakemlik çok zor bir meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor. Kasıtlı hareketler bizi ciddi şekilde endişelendiriyor. Türkiye'de şampiyonluklar saha içinde kazanılmıyor olgusu yerleşmiş durumda" dedi.

YABANCI HAKEM GELSİN

Başkan Ali Koç şöyle konuştu: "Geçen sezon 20. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık sonra 7 haftada 21 puanın sadece 3'ünü alabildik. O dönem doğranıyorduk. Hakemlerin notunu açıklasınlar. Ali Palabıyık ne olacak? Beşiktaş maçı katledildi. MHK, her hafta hakemleri Milli Piyango çekilişi gibi televizyon ekranları önünde kura çeksin. Yabancı hakem gelmesini ayıplardım ama artık buna mecburuz."



ALTAY BAYINDIR'A YAKIN MARKAJ

FENERBAHÇE'NİN genç kalecisi Altay Bayındır, Avrupa takımlarının transfer listesine girdi. Yukatel Denizlispor deplasmanında 1'i penaltı olmak üzere yaptığı 7 kurtarışla devleşen genç file bekçisine İngiliz ekibi Sheffield ile Hollanda temsilcisi Ajax talip oldu. Sarı-lacivertli ekibin efsane kalecileri Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi 21 yaşında İstanbul temsilcisinin kalesini teslim alan Altay Bayındır, performansıyla 'yeni efsane' olma yolunda ilerliyor. 22 yaşındaki kaleci için Sheffield'in 8 milyon Euro, Ajax'ın ise 7 milyon Euro bonservis bedeli vermeye hazır olduğu belirtildi. Bu sezon 2 penaltı kurtaran yıldız kaleci Altay Bayındır, takımı ayakta tutan isimler arasında yer almaya başladı.