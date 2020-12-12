F.Bahçe’ye sert rakip

SÜPER Lig'de şampiyonluğu hedefleyen geçen hafta Yukatel Denizli deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe, bugün Ülker Stadı'nda Yeni Malatya'yı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekip, rakibi karşısında 6 futbolcusundan faydalanamayacak. Sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, kritik karşılaşmada yer alamayacak. Bu isimlerin yanı sıra geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.



OZAN VE PELKAS CEZA SINIRINDA

F.BAHÇE'DE 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ozan ile Pelkas'ın 3'er sarı kartı var. Bu isimler Malatyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Erol Bulut, geçen sezon uzun bir sakatlık yaşayan ve hazırlık mücadelelerinde iyi bir görüntü sergileyen Sadık'a bugünkü maçta görev verecek.