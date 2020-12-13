F.Bahçe şokta

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'a farklı mağlup oldu: 0-3. Kanarya ligde üst üste ilk kez 3 kez evinde yenildi. 9. dakikada, Tisserand'ın Tetteh'e yaptığı müdahale sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1. 21'de sol kanatta topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahası içine kavisli gönderdi. Bu noktadaki Umut Bulut zor pozisyonda kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi: 0-2. 38'de sağ kanatta topu kapan Ferdi Kadıoğlu ceza sahası içindeki Mert Hakan'ı gördü. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç topu kornere tokatladı.

CİSSE DİREĞİ GEÇEMEDİ

47'de Karim ortasını açtı, Ndayishimiye topu ağlara yolladı: 0-3. 49'da Pelkas çalımlarla ceza sahası içine girip şutunu çekti, kaleci Ertaç topu son anda tokatladı. 55'te ceza sahasının solunda topla buluşan Tetteh'in uzak köşeye vuruşunu kaleci Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 67'de Cisse uzaklardan etkili bir şut çıkardı, topa üst direkten geri döndü. 81'de Cisse'nin ceza sahasının solundan uzak köşeye çektiği şutunu kaleci Ertaç kornere çeldi. Maç 3-0 bitti.



FENER'İN EKSİĞİ ÇOK

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 7 futbolcusundan faydalanamadı. Sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Valencia, Lemos, Samatta ve Perotti, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yer alamadı. Bu isimlerin yanı sıra geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, cezası sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Sakatlığını atlatan ama henüz hazır olmayan Harun Tekin de kadroda yer almadı.