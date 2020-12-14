F.Bahçe kaynıyor

Y.MALATYA'YA 3-0 mağlup olarak Süper Lig'de evinde bu sezon üst üste 3. yenilgisini alan F.Bahçe 27 yıl sonra bu kötü istatistiği yinelerken teknik direktör Erol Bulut hedef haline geldi. Maçın bitimi ile sosyal medyada #erolbulutistifa hastaghi açılırken stoperler Tisserand ve Sadık Çiftpınar'a da büyük tepki vardı. Ekibin zorlu periyot öncesi radikal kararlar alabileceği öne sürüldü.

AYKUT KOCAMAN SESLERİ

ZİRVE yarışının içinde olmasına rağmen sahasında bir türlü istediği galibiyetleri alamadığı için rakipleriyle farkı açamayan F.Bahçe'de Bulut'un tahtı sallanmaya başladı. Sosyal medyada taraftarların Aykut Kocaman'ın takımın başına getirilmesine yönelik paylaşımlarda bulunduğu gözlendi. Bulut kadro tercihi konusunda eleştirilirken sarı-lacivertli kulüpte yaşanacak gelişmeler de bekleniyor.



TANDEM OTURMADI

Fenerbahçe'de bu sezon stoper bölgesinde istikrar sağlanamadı. Ligde yaptığı maçlarda 16 gol yiyen sarılacivertlilerde, sakatlık, kart cezası ve performans yetersizliği gerekçeleriyle savunmanın ortasında 5 farklı ikili görev yaptı. Teknik direktör Erol Bulut, bu süreçte 5 kez Serdar Aziz-Marcel Tisserand çiftine görev verdi. Dört karşılaşmada Tisserand ile Mauricio Lemos'u tercih eden Erol Bulut, diğer 3 mücadelede ise Serdar-Zanka, Zanka- Lemos ve Sadık Çiftpınar-Tisserand ikilisine formayı verdi. Savunmanın ortasında görev yapan futbolcular, geride kalan dilimde 5 kez penaltı yaptırdı.